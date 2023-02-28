تظاهرات بمدن بالداخل تضامنًا مع حوارة وتنديدًا باعتداءات المستوطنين

شهدت مناطق الداخل المحتل العديد من التظاهرات مساء الإثنين، نصرةً لبلدة حوارة جنوبي نابلس، واحتجاجًا على اعتداءات المستوطنين على البلدة وإقدامهم على إضرام النار بعشرات المنازل والمركبات.

وشارك العشرات في تظاهرة بمدينة الناصرة تنديدًا باقتحام المستوطنين بحماية قوات جيش الاحتلال لقرى نابلس وتحديدًا لبلدة حوارة وإضرام النيران بعشرات المنازل والمركبات الفلسطينية.

تأتي الوقفة ضمن مجموعة من الوقفات التي نفذها الفلسطينيون بمدن وقرى وبلدات أراضي48 للتنديد بجرائم المستوطنين في نابلس وقراها وتحديدًا حوارة.

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وتظاهر العشرات في شفا عمرو احتجاجًا على اعتداءات المستوطنين على حوارة.

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الإثنين في بلدة كفر قرع تنديدًا باعتداءات المستوطنين على حوارة.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة مجموعة من الشعارات واللافتات المنددة بجرائم جيش الاحتلال في حوارة ومنها: "الاحتلال أساس البلاء"، "حكومة إجرام".

كما تظاهر العشرات في مدينة بئر السبع رفضًا لاعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة.

ورفع المشاركون العديد من الشعارات واللافتات المنددة باعتداء المستوطنين.

وقالت وطن ماضي من سكرتارية الجبهة الطلابية في جامعة بئر السبع: "لا سلام ولا ديمقراطية دون إنهاء الاحتلال، نكبة حوارة واستفحال الفاشية في حوارة غير مقبول أبدًا".

واعتدت مجموعة كبيرة من المستوطنين على منازل المواطنين في حوارة مساء يوم الأحد، وقاموا بتكسير وإحراق منازل ومركبات الفلسطينيين، وإطلاق النار، مما أدى لاستشهاد شاب وإصابة المئات وأضرار فادحة.

المصدر / فلسطين أون لاين