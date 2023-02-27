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أشهر أكلة شعبية في مصر في خطر!

27 فبراير 2023 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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أشهر أكلة شعبية في مصر في خطر!

قفزت أسعار وجبة الكشري الشعبية الشهيرة في مصر بنسبة 59% في ديسمبر 2022 وسط ارتفاعات حادة في أسعارمكونات الطبق المصري الشهير، حسب تقرير دولي.

ويتألف طبق الكشري بشكل أساسي من الأرز المسلوق والمعكرونة والعدس والبصل المقلي وصلصة الطماطم والثوم مع رشة من الخل، ويباع  في عربات الشوارع ومنافذ الوجبات السريعة ويقدم كذلك على طبق فاخر في المطاعم السياحية.

ووفق وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الإثنين، فإن مؤشر الكشري أظهر ارتفاعا بنسبة 59 % في ديسمبر على أساس سنوي أي ثلاثة أضعاف معدل التضخم في مصر البالغ 21.3 %.

وأكدت أن مكونات الكشري ارتفعت أسعارها بحدة خلال الفترة الماضية، مع صعود سعر العدس بنسبة 66.5 % والأرز بنسبة 89 بالمئة، والطماطم بنسبة 83 %.

وطرأ ارتفاع على أسعار المعكرونة بنسبة 75 % والبصل بنسبة 27.5 % والزيت بنسبة 47 بالمئة والثوم بنسبة 36.5 %.

والكشري، الخالي من الكربوهيدرات واللحوم، وهو ملازم لموائد المصريين الفقراء خلال العقود الماضية، بسبب سعره المنخفض.

وفي مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان البالغ نحو 104 ملايين نسمة، لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عن طبق الكشري الرخيص والشهي.

المصدر / وكالات
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