إحداها خطيرة.. إصابة 4 مستوطنين في الضفة

أُصيب 4 مستوطنين مساء اليوم الإثنين، بجراح متفاوتة، في مناطق متفرّقة في الضفة الغربية، وذلك في عمليات إطلاق نار ورشق بالحجارة.

وقال الإعلام العبري، إنَّ من بين الإصابات، إصابة خطيرة لضابط في جيش الاحتلال، وقد أُصيب قرب منطقة وادي الحرامية، القريبة من رام الله.

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كما وأُصيب جندي قربة مستوطنة شيلو، جنوب بيت لحم.

وأشار الإعلام العبري إلى إصابة مستوطِنة بخدوش، وإصابة 4 بالهلع من جرّاء تعرّض مركبة للمستوطنين لإطلاق نار قبل قليل قرب بلدة قصرة.

المصدر / فلسطين أون لاين