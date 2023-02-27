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"القيادة العامة" تؤكد أنَّ عملية أريحا رد طبيعي على جرائم الاحتلال

27 فبراير 2023 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
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باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة عملية أريحا البطولية، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين مساء اليوم الإثنين.

وأكدت الجبهة على أن هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وتغوّل مستوطنيه على شعبنا وممتلكاتنا، وآخرها العدوان على حوارة وعدد من قرى جنوب نابلس وحرق عشرات المنازل والمركبات.

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كما وأكدت أن شعبنا لن يسمح بهذا التغول وسيقطع اليد التي تعيث فساداً في بلادنا، مشيدة بتلبية الشباب الثائر لنداء الجهاد والمقاومة دفاعاً عن أرضنا وشعبنا من غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه.

وشدّدت على حق شعبنا في المقاومة بكل أشكالها حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جرائم الاحتلال #الجبهة الشعبية #القيادة العامة #عملية أريحا

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