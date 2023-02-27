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"حماس" حول عملية أريحا: على الاحتلال ومستوطنيه أن ينتظروا المزيد

27 فبراير 2023 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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من مكان عملية إطلاق النار في أريحا اليوم

شدّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الإثنين، على أنّ العملية البطولية التي نفّذها أبطال شعبنا في أريحا، رد طبيعي على تصعيد الاحتلال لجرائمه ومجازره في نابلس وجنين والقدس وعموم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "حماس"، في بيان مقتضب لها، وصل ""، إن على الاحتلال ومستوطنيه أن ينتظر المزيد من العمليات البطولية في ظلّ تغوّله وإطلاق يد جيشه وميليشيا مستوطنيه المجرمين ضد شعبنا الذي يزداد عنفواناً وتمسكاً بالمقاومة طريقاً لرد العدوان ولكنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

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وقُتل مستوطن مساء اليوم، وأُصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار فدائية قرب مدينة أريحا.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 77 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 15 عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة ومفرقعات نارية، وتصدٍ لعشرين اعتداءً للمستوطنين، وتحطيم 7 مركبات للمستوطنين، واندلاع مواجهات ومظاهرات في 40 نقطة

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #جرائم المستوطنين #عملية أريحا

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