77 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

وثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 77 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 15 عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة ومفرقعات نارية، وتصدٍ لعشرين اعتداءً للمستوطنين، وتحطيم 7 مركبات للمستوطنين، واندلاع مواجهات ومظاهرات في 40 نقطة.

وفي القدس المحتلة، أطلق مقامون النار صوب حاجز قلنديا العسكري، وقاموا بتفجير عبوات ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام وصور باهر تخللها إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال إلى مخيم شعفاط، ورشق الشبان الثائر جنود الاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية، إضافة إلى مواجهات مماثلة ومظاهرات وقعت في بلدة أبو ديس.

وفي مواجهات منفصلة وقعت في رام الله، رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة في بيرزيت، وبلدة نعلين، وقرب حاجز عطارة العسكري.

وخرجت مظاهرات جماهيرية في رام الله وبلدة بيت ريما، احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على شعبنا وممتلكاته في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية.

وتصدّى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في قرية اللبن الشرقية برام الله، وحطّموا مركبات تابعة للمستوطنين، إلى جانب التصدّي لاعتداء آخر للمستوطنين قرب مستوطنة "عطيرت" وتحطيم لمركبات المستوطنين.

وأطلق مقامون النار صوب قوات الاحتلال بلدة حوارة بنابلس، فيما أُصيب ثلاثة مستوطنين من جرّاء رشقهم بالحجارة والتصدي لاعتداءاتهم المتكررة في البلدة.

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كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في قرية بورين بنابلس، ورشق الشبَّان المستوطنين بالحجارة، رداً على اعتداءاتهم الواسعة في قرى نابلس، عقب العملية البطولية التي وقعت في حوارة وأسفرت عن مقتل مستوطنَين اثنين.

وشهدت المنطقة القريبة من مستوطنة "يتسهار" عملية إطلاق نار، استهدفت قوات الاحتلال، تزامناً مع إصابة ثلاثة مستوطنين بالمنطقة جراء رشقهم بالحجارة.

ورشق فلسطينيون قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز زعترة العسكري بالحجارة، وتصدّوا لاعتداءات المستوطنين في المنطقة، ما أدَّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وأُصيب خمسة مستوطنين في بيتا جنوب نابلس، بعد التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال المتمركزين عند حاجز دير شرف بصليات من الرصاص.

وخلال عمليات المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية، أصيب مستوطن بالحجارة في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية، واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، تخللها إلقاء مفرقعات نارية وحجارة.

ونفذ مقامون في جنين ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال، الأولى قرب مستوطنة حومش، والثانية عند حاجز سالم العسكري، والثالثة عند حاجز الجلمة العسكري.

كما نفذ مقامون في طولكرم ثلاث عمليات إطلاق نار بطولية، الأولى وقعت قرب مستوطنة "افني حيفتس"، والثانية عند حاجز الطيبة، والثالثة عند حاجز نتساني عوز.

وخرجت مظاهرات جماهيرية في مخيم الدهيشة ببيت لحم، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لبيت لحم، ومواجهات أخرى في بلدة تقوع.

وفي أريحا، وقعت ثلاث عمليات إطلاق نار، وقُتل مستوطن خلال عملية بطولية نفذها مقاوم عند مفرق "ألموغ"، قبل أن ينسحب من المكان بسلام.

وتوسّعت رقعة النار إلى محافظة الخليل، وأطلق مقامون صليات من الرصاص صوب جنود الاحتلال في بلدة صوريف، إضافة إلى اندلاع مواجهات في مناطق عدَّة بالخليل، منها مثلث خرسا، وحلحول، وقرب جامعة خضوري، وبيت أمَّر.

وتصدَّى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين المتكررة قرب مستوطنة "غوش عتصيون" بالخليل، وحطموا عدداً من مركباتهم، إلى جانب التصدي لاعتداءات أخرى في مخيم العروب.

المصدر / فلسطين أون لاين