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نماء يطالب بمنع الجمهور في الدرجة الأولى

27 فبراير 2023 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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نماء يطالب بمنع الجمهور في الدرجة الأولى
غزة/ وائل الحلبي:

دعا موسى البرش مدير عام  نادي نماء الرياضي لاستكمال مباريات دوري الدرجة الأولى بدون حضور الجمهور، في ظل حالة التوتر التي تسود الساحة الرياضية بين الجماهير والتي كان أخرها ما حدث لجماهير ناديه عقب مباراته أمام بيت لاهيا.

وقال البرش إنه متنازل عن الصعود هذا العام للدرجة الممتازة، وأنه لن يضع نفسه مسؤولا أمام روح تُزهق بسبب مباراة كرة قدم، مشيرا إلى أنه وجه خطابات رسمية لاتحاد كرة القدم وللجهات المختصة لإكمال المباريات بدون حضور الجمهور.

وأشار إلى أن ما حدث في مباريات الدرجة الأولى خلال الأسبوعين الماضيين أقل بكثير مما حدث في مباراة شباب رفح والشجاعية، والذي اتخذ اتحاد كرة القدم بناء عليه قرار اكمال منافسات الدوري الممتاز دون حضور الجمهور.

وشدد البرش إلى أن هناك حالة من التوتر ومن يسعى لاستغلالها وزيادتها لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وهذا يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته والتعامل مع الأمور بحكمة أكبر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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