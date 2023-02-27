بيت حانون يعترض على قرار اتحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:

استغرب محمد العيماوي المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون جدول مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة، في ظل أن مباراة فريقه أمام الزوايدة ستقام في يوم مختلف عن مباريات الفرق المنافسة.

ويتواجد اتحاد بيت حانون في المركز العاشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن خدمات النصيرات الذي يحتل المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط.

وأقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم جدول مباريات الجولة الـ21، حيث حددت مباراة شباب الزوايدة بيت حانون على ملعب الدرة يوم السبت القادم، فيما يلتقي خدمات النصيرات وشباب خانيونس على نفس الملعب يوم الأحد.

ودعا العيماوي اتحاد كرة القدم لاجراء قرعة في مثل هذه الحالات من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، أو الحصول على موافقة الأندية التي يعنيها الأمر.

وشدد العيماوي على أن فريقه سيتمكن من الحفاظ على مكانه في دوري الدرجة الممتازة، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم كان سيرجع للأندية المعنية حال تشابه الأمر مع فرق مختلفة مثل خدمات وشباب رفح اللذان يتنافسان على حسم لقب الدوري.

ويحتاج بيت حانون للفوز في مباراتيه القادمتين على شباب الزوايدة وخدمات النصيرات لضمان البقاء وتفادي الهبوط للدرجة الأولى، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من شباب رفح في الجولة الماضية.