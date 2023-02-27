فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نماء يطالب بمنع الجمهور في الدرجة الأولى

بيت حانون يعترض على قرار اتحاد كرة القدم

نماء وبيت لاهيا يطالبان باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة

هيئة صحية إيرانية: تسميم متعمّد لمئات الطالبات في مدينة "قم"

مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بعملية إطلاق النار قرب أريحا

بلايلي يلعب دور المنقذ مع فريقه أجاكسيو في الدوري الفرنسي

قرعاوي: إرهاب المستوطنين يؤسس لمرحلة من الاشتباك وعدم الاستقرار

لبنان يتعرّض اليوم الإثنين لجريمة سرقة "بحجم أمَّة"

مع تصاعد عمليات المقاومة.. الاحتلال يعلن تعزيز قواته بالضفة

طائرة الصداقة تحقّق انتصارها الثاني في البطولة العربية لكرة الطائرة

بيت حانون يعترض على قرار اتحاد كرة القدم

27 فبراير 2023 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
...
بيت حانون يعترض على قرار اتحاد كرة القدم
غزة/ وائل الحلبي:

استغرب محمد العيماوي المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون جدول مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة، في ظل أن مباراة فريقه أمام الزوايدة ستقام في يوم مختلف عن مباريات الفرق المنافسة.

ويتواجد اتحاد بيت حانون في المركز العاشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن خدمات النصيرات الذي يحتل المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط.

وأقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم جدول مباريات الجولة الـ21، حيث حددت مباراة شباب الزوايدة بيت حانون على ملعب الدرة يوم السبت القادم، فيما يلتقي خدمات النصيرات وشباب خانيونس على نفس الملعب يوم الأحد.

ودعا العيماوي اتحاد كرة القدم لاجراء قرعة في مثل هذه الحالات من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، أو الحصول على موافقة الأندية التي يعنيها الأمر.

وشدد العيماوي على أن فريقه سيتمكن من الحفاظ على مكانه في دوري الدرجة الممتازة، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم كان سيرجع للأندية المعنية حال تشابه الأمر مع فرق مختلفة مثل خدمات وشباب رفح اللذان يتنافسان على حسم لقب الدوري.

ويحتاج بيت حانون للفوز في مباراتيه القادمتين على شباب الزوايدة وخدمات النصيرات لضمان البقاء وتفادي الهبوط للدرجة الأولى، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من شباب رفح في الجولة الماضية.

تويتر تويتر
#اتحاد كرة القدم #بيت حانون #قرار اتحاد كرة القدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة