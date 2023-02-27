نماء وبيت لاهيا يطالبان باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة

غزة/ وائل الحلبي:

دعا ناديا نماء وبيت لاهيا المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة لاتخاذ اجراءات حاسمة وعاجلة لتفادي تفاقم الأمور ومنعًا للفتنة، في ظل تواتر الأحداث بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الناديان في بيان مشترك وصل " " نسخة عنه على العلاقة الوطيدة والأخوية التي تربطهما، متمنين السلامة للمصابين في الأحداث التي أعقبت مباراة الطرفين يوم الجمعة الماضي في الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى.

وتمنى نادي بيت لاهيا لنظيره نماء التوفيق وأن يحالفه التوفيق في الصعود لدوري الدرجة الممتازة للمرة الأولى في تاريخه.

البيان كاملا كما ورد لـ:" ":



