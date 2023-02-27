مع تصاعد عمليات المقاومة.. الاحتلال يعلن تعزيز قواته بالضفة

مع تصاعد عمليات المقاومة المؤلمة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الدفع بكتيبة إضافية لتعزيز قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، ليصل مجموعة الكتائب العسكرية التي دفع بها خلال الساعات الأخيرة، إلى أربع كتائب.

وفي بيان مقتضب، قال جيش الاحتلال إن هذا القرار يأتي في أعقاب تقييم جديد للأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة في إشارة لتصاعد عمليات المقاومة.

ومساء أمس الأحد، فتح مقاوم فلسطيني، النار على سيارة تقل مستوطنين في بلدة حوارة جنوبي نابلس، أسفرت عن مصرع اثنين بداخلها، إحداهما ضابط في جيش الاحتلال.

اقرأ أيضًا: محدث إصابة مستوطن بجروح حرجة وأربعة آخرين في عمليتي إطلاق نار قرب أريحا

وفي أعقاب ذلك، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات عنيفة نفذها العشرات من المستوطنين المتطرّفين، أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.

ومساء اليوم أطلق مقاومون النار قرب أريحا على مركبة أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة، وأربعة آخرين.

وعلّق مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، عند مفترق عين الحلوة، بالأغوار الشمالية، لافتات تدعو "للانتقام" من الفلسطينيين.

وفرض جيش الاحتلال حصارًا على حوارة ومنع الخروج من البلدة أو الدخول إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين