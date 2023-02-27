بلايلي يلعب دور المنقذ مع فريقه أجاكسيو في الدوري الفرنسي

عاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي أجاكسيو لممارسة هوايته المفضلة في الدوري الفرنسي، من خلال المساهمة وتسجيل الأهداف، بعد أن قاد النادي الكورسيكي لتحقيق فوز غالٍ جدًا (2-1) على حساب نادي تروا، أحد أبرز منافسيه على تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وسجّل بلايلي هدف التعادل لأجاكسيو أمام تروا، في لقاء الأسبوع الـ25 من الدوري الفرنسي، قبل أن يسهم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعد مجهود فردي رائع، في لقطة أنهاها المغربي منعم الإدريسي صاحب الهدف.

واستعاد نادي أجاكسيو نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي بعد ثلاث هزائم متتالية أمام نانت ونيس ولوريان، والتي غاب عنها بلايلي بسبب إصابة في العضلات المقربة، قبل أن يعود ويسهم في تسجيل أجاكسيو لفوز ثمين أمام تروا، أنعش من خلاله آماله في البقاء بالدوري الفرنسي.

وأسهم بلايلي في تسجيل 9 أهداف (سجّل 6 وقدّم 3 تمريرات حاسمة)، من أصل 12 هدفًا سجّلها أجاكسيو خلال المباريات الأخيرة، ما يعني أن 75% من أهداف النادي الكورسيكي، في معدل تهديفي مذهل حسب متابعين.

أما إجمالًا، فقد سجّل نادي أجاكسيو منذ بداية الدوري الفرنسي هذا الموسم 20 هدفًا فقط، أي أن بلايلي نجح في تسجيل 45% من أهداف الفريق الفرنسي، وهو الذي لا يلعب في منصب المهاجم الصريح.

المصدر / وكالات