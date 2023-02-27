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قرعاوي: إرهاب المستوطنين يؤسس لمرحلة من الاشتباك وعدم الاستقرار

27 فبراير 2023 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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النائب فتحي قرعاوي

أكد النائب فتحي قرعاوي على أن المستوطنين يسعون إلى إحداث حالة من الإرهاب الدائم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، في ظل عدم الانتباه لما يعانيه الفلسطينيون بسبب ذلك.

وقال قرعاوي في تصريح وصل نسخة عنه، ""، مساء اليوم الإثنين، إن إرهاب المستوطنين وما يقومون به من أعمال انتهاكات واعتداءات بين الحين والآخر على الفلسطينيين يؤشر على حالة التوتر القائمة.

وأوضح أن إرهاب المستوطنين يؤسس لمرحلة قادمة من عدم الاستقرار وربما الاشتباك الذي ينفرد فيه المستوطنون بالفلسطينيين.

ودعا قرعاوي السلطة وأجهزتها الأمنية وجميع أطياف شعبنا الفلسطيني من فصائل ومؤسسات لتدارك الوضع وإنقاذ أبناء شعبنا قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.

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وشهدت نابلس ليلة أمس هجومًا للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وخلّف هجوم المستوطنين، شهيدًا وأكثر من 390 إصابة في صفوف المواطنين، تنوّعت بين إصابات بالرصاص وطعن بسكين وضرب بآلات حادة.

وأصيب معظم المواطنين في حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين، بحالات اختناق بسبب حرق المنازل من قبل المستوطنين، وقنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال.

وأحرق المستوطنون عشرات المنازل والمركبات والمنشآت إلى جانب تخريب ممتلكات ومرافق عامة.

وأغلقت قوات الاحتلال الليلة بلدة حوارة ومداخلها الفرعية، وانتشرت الآليات العسكرية على الشارع الرئيس للبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #حوارة #فتحي قرعاوي #إرهاب المستوطنين

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