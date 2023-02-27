دعوات لعودة الإرباك الليلي والتصعيد بقرى جنوب نابلس 

انطلقت دعوات شبابية في نابلس، اليوم الإثنين، للمواجهة والتصدّي لعدوان المستوطنين، وعودة الإرباك الليلي في بيتا وقرى جنوب نابلس.

وأعلن حراس الجبل عودة التصعيد وفعاليات الإرباك الليلي في بيتا وقرى جنوب نابلس لمواجهة خطر المستوطنين ومخططاتهم.

وجاء في الدعوة: "يا أيها الأحرار الأوفياء للأرض والدماء، لن يدفع عنا أذاهم سوى الحديد والنار".

وأضافت: "قوتنا مستمدة من هذه الأرض فنحن أهلها وأصحابها، وهذه دعوة لكل حرّ شريف يغار على عرضه وأرضه ومقدّساته للانخراط في فعاليات الصمود والتحدّي ومواجهة المستوطنين وردع أفعالهم الإجرامية".

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كما دعت القوى الفلسطينية اليوم الإثنين، عموم أبناء شعبنا للنزول للشوارع والميادين الليلة، نصرة وإسناداً لأهلنا في بلدة حوارة والقرى المجاورة في نابلس.

وأكدت الدعوات على "أهمية النزول للشوارع في المناطق الفلسطينية، الساعة الحادية عشرة مساءً، فزعة لحوارة وقرى نابلس التي تتعرّض لجرائم من قبل المستوطنين".

وشهدت نابلس أمس الأحد، هجومًا للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وخلّف العدوان، شهيدًا وأكثر من 390 إصابة في صفوف المواطنين، تنوّعت بين إصابات بالرصاص وطعن بسكين وضرب بآلات حادة.

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري أمس، جماهير شعبنا المرابط في فلسطين المحتلة إلى النفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه المجرمين دعمًا وإسنادًا لبلدة حوارة ومحيطها، والتي ثأرت للشهداء والجرحى.

وقال العاروري: "اليوم.. يوم شرف السلاح، وإن المقاومة هي سبيلنا نحو رد العدوان والعربدة الصهيونية، والدفاع عن حقوقنا المسلوبة وصون مقدّساتنا وفي مقدّمتها مسرى رسول الله المسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين