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بالصور طائرة الصداقة تحقّق انتصارها الثاني في البطولة العربية لكرة الطائرة

27 فبراير 2023 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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طائرة الصداقة تحقق انتصارها الثاني في البطولة العربية لكرة الطائرة

حقّق فريق الصداقة لكرة الطائرة، فوزه الثاني، في البطولة العربية للأندية الأبطال بنسختها الـ41 التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

وتغلب الصداقة على فريق الخيبل اليمني، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على صالة رقم 3 باستاد القاهرة.

وحسم فريق الصداقة الشوط الأول لصالحه بنتيجة (25-23)، وخسر الشوط الثاني بنتيجة (25-20)، وعاد الصداقة لإحكام قبضته على المباراة وأنهى الشوط الثاني والثالث لصالحه بنتيجة (25- 23) (25-17).

وتعرّض لاعبا الصداقة عبد الله العطار ومحمد عرفة للإصابة خلال أحداث المباراة المهمّة.

وبذلك يواصل فريق الصداقة الرياضي، عروضه المميزة، في المباريات الترتيبية، من مركز 9 الى 12، ضمن مباريات البطولة العربية، وسيواجه مساء الثلاثاء، الفائز من لقاء بني ياس الإماراتي والميناء العراقي، لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

ويُعد الريان القطري حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية، التي أقيمت في تونس العام الماضي، بينما يعد كل من الأهلي المصري والصفاقسي التونسي هما الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

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المصدر / القاهرة-غزة/ فلسطين أون لاين:
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