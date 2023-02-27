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وفاة أول امرأة ترأست مجلس العموم البريطاني

27 فبراير 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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مجلس العموم البريطاني

أعلن مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، وفاة بيتي بوثرويد، أول امرأة ترأست المجلس، عن عمر ناهز 93 عامًا.

وقال الرئيس الحالي للمجلس ليندساي هويل في بيان، إن بوثرويد توفيت اليوم عن 93 عامًا، واصفًا إياها بأنها كانت "ملهمة وفريدة من نوعها".

وأضاف هويل أن الرئيس السابق للمجلس كانت "امرأة حادة وذكية ورائعة".

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن حزنه لوفاة بوثرويد، مضيفًا في تغريدة له: "يحزنني سماع نبأ وفاة بيتي بوثرويد. كانت امرأة رائعة كرّست حياتها للسياسة، وكانت مصدر إلهام كأول امرأة ترأس المجلس".

وأردف: "لن يُنسى الشغف والذكاء والإنصاف الذي جلبته إلى السياسة".

وترأست بوثرويد مجلس العموم البريطاني من عام 1992 إلى عام 2000، وفق الشبكة.

المصدر / وكالات
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#مجلس العموم البريطاني #بيتي بوثرويد #وفاة بيتي بوثرويد

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