مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بعملية إطلاق النار قرب أريحا

أعلنت مصادر عبرية، مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية إطلاق النار مساء اليوم الإثنين قرب مدينة أريحا.

وكان المستوطن أُصيب مساء اليوم الإثنين، بجراح حرجة جدًّا في عملية إطلاق نار على مركبته قرب أريحا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، إن فِرقًا طبية إسرائيلية قدّمت العلاج للمستوطن المصاب، إلا أن إصابته ميؤوس منها.

ونوّهت إلى أن قوات جيش الاحتلال تبحث عن المنفذ والذي انسحب من المكان بسلام.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أغلق عدّة طرق في الأغوار سعيًا للوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار.

وذكرت أن منفذ العملية أطلق النار على مركبة قرب أريحا فأصاب مستوطنًا بجراح حرجة جداً، وفي أثناء انسحابه صادف مركبة أخرى فأطلق النار تجاهها وواصل انسحابه من المكان.

وقالت يديعوت أحرونوت: منفذ عملية إطلاق النار جنوب أريحا ترك سيارته وأضرم النار فيها قبل أن ينسحب.





وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذا هجوم أريحا أطلقا النار على سيارات في 3 مواقع مختلفة أصيب فيها شخص بجروح خطيرة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن منفذا هجوم أريحا انسحبا باتجاه مدينة أريحا وتمت محاصرة المدينة وإغلاق مخيماتها بحثا عنهما.

المصدر / فلسطين أون لاين