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بالفيديو إصابة مستوطن بجروح حرجة وأربعة آخرين في عمليتي إطلاق نار قرب أريحا

27 فبراير 2023 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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من مكان عملية إطلاق النار

قال الإعلام العبري، مساء اليوم الإثنين، إنَّ مستوطنًا أُصيب بجراح حرجة جدًّا في عملية إطلاق نار على مركبته قرب أريحا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، إن فِرقًا طبية إسرائيلية قدّمت العلاج للمستوطن المصاب، إلا أن إصابته ميؤوس منها.

ونوّهت إلى أن قوات جيش الاحتلال تبحث عن المنفذ والذي انسحب من المكان بسلام.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أغلق عدة طرق في الأغوار سعيًا للوصول إلى منفذي عملية إطلاق النار.

وذكرت أن منفذ العملية أطلق النار على مركبة قرب أريحا فأصاب مستوطنًا بجراح حرجة جداً، وفي أثناء انسحابه صادف مركبة أخرى فأطلق النار تجاهها وواصل انسحابه من المكان.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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