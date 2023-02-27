وزارة الداخلية بغزة تخرّج فوج "درع القدس"

أقامت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية بالمديرية العامة للتدريب "فوج درع القدس"، بحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وقيادة الوزارة.

وفي كلمة لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، خلال حفل التخريج والذي أقيم اليوم الإثنين بمدينة غزة، قال: "إن عجلة التدريب والإعداد لا تعرف التوقف، ونُحن مستمرون في تطوير أداء كادر وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة مستوياته، وفي المجالات التخصصية المختلفة".

وأضاف: "وصلنا إلى درجة متقدّمة في الأجهزة كافّة؛ بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة لأبناء شعبنا".

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وتابع، "الواجب الذي نقوم به تجاه شعبنا ووطننا هو أسمى الأعمال وأكثرها شرفاً، وإننا في سبيل ذلك مستعدون لتقديم أغلى ما نملك من دمائنا وأرواحنا".

وشدَّد بقوله: "سنقف سدّاً منيعاً في وجه كل عابثٍ بأمن مجتمعنا وسلامته، ونتصدّى لكل الأخطار".

وبيَّن، "ما نراه اليوم من هذا الأداء المتقدّم لوزارة الداخلية والأمن الوطني، هو نتاج جهود عظيمة من التخطيط والتدريب والتطوير، والعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بسط الأمن والأمان، والحفاظ على حالة السكينة العامة".



















المصدر / فلسطين أون لاين