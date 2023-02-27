إصابة ليفاندوفسكي تضع برشلونة في ورطة.. هل سيغيب عن الكلاسيكو؟

تبدو مشاركة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي غير مؤكدة مع برشلونة ضد الغريم ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم الخميس، بعد أن أعلن ناديه الاثنين عن إصابته بإجهاد عضلي في العضلة ذات الرأسين لفخده الايسر.

وأضاف النادي الكاتالوني في بيان أن اللاعب "غير متاح الى حين معالجة المشكلة" من دون تحديد فترة غيابه.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة بغياب المؤثرَين بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه بداعي الاصابة.

ويعول متصدر الدوري على ليفاندوفسكي بعد أن سجل 25 هدفًا في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم منذ انضمامه من بايرن ميونيخ الالماني في الصيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن المهاجم قد يغيب قرابة أسبوعين ليعود قبل "الكلاسيكو" الذي سيجمع الغريمين في الليغا في 19 آذار/مارس، في حين أشارت تقارير أخرى الى أن تعافيه قد يستغرق وقتا أقل.

ويُقام اياب نصف نهائي الكأس على ملعب كامب نو في الخامس من نيسان/أبريل المقبل ومن المتوقع أن يكون جميع الغائبين تعافوا في حينها.

وخرج برشلونة الخميس الماضي من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على يد مانشستر يونايتد الانكليزي، وتعرض الاحد لثاني خسارة في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ألميريا صفر-1 فتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر غريمه التقليدي ريال مدريد الى 7 نقاط.

المصدر / وكالات