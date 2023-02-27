مدرّب شباب رفح يتحدث عن مباراة فريقه مع "الخدمات"

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قال خالد كويك مدرب فريق شباب رفح، إن فريقه سيقاتل للحفاظ على اللقب حتى الرمق الأخير من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأوضح كويك، أن انتصار فريقه على اتحاد بيت حانون أمس، أبقى على آمال فريقه بالمنافسة، لكن ذلك مرهون بالفوز على خدمات رفح، في مباراة الديربي في الجولة القادمة، والتي لها حسابات أخرى.

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وأضاف كويك، أن الفوز في الديربي سينقل الصراع للجولة الأخيرة، وكل شيء وارد في كرة القدم، مشيرًا إلى أن شباب رفح فريق بطولات ولا ييأس، وله سابقة بالفوز في المسابقة في الموسمين الماضيين.

ورفع شباب رفح رصيده إلى 43 نقطة، على بعد 4 نقاط من خدمات رفح المتصدّر قبل جولتين على النهاية، وقبل المواجهة المقبلة بينهما.