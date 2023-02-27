لقاء بين لابورتا وميسي في حفل الفيفا

يلتقي خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالنجم ليونيل ميسي في حفل "The Best" لاختيار أفضل لاعب في العالم المقرر إقامته اليوم في باريس، وذلك للمرة الأولى منذ انتقال نجم التانغو إلى باريس سان جيرمان قبل نحو عام ونصف، مما قد يفتح الباب أمام عودته إلى قلعة "كامب نو".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لابورتا سيكون على رأس وفد النادي والذي سيضم عناصرًا من الإدارة مثل نائب الرئيس رافا يوستي والنائبة إيلينا فورت بالإضافة إلى أليكسيا بوتياس المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم، فيما سيجري اللقاء مع ميسي على هامش الحفل.

وقبل أيام التقى لابورتا مع خورخي ميسي والد نجم باريس سان جيرمان؛ حيث جرى إزالة الكثير من الخلافات التي طرأت في أعقاب رحيل اللاعب إلى ملعب حديقة الأمراء، وهو ما فتح الباب أمام استعادة البرغوث مرة أخرى، إذ يرغب هو الآخر في الحصول على التكريم اللائق به قبل الاعتزال.

ولم يوقع ميسي على عقد التجديد مع سان جيرمان مما يمنحه حرية الذهاب إلى أي فريق عقب نهاية عقده في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري، فيما ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب قد يفكر في الانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة إنتر ميامي.

وكان ماتياس شقيق ميسي قد أدلى بتصريحات انتقد فيها إدارة برشلونة بسبب تفريطها في اللاعب، ولكن سرعان ما خرج واعتذر عما بدر منه، كما أكدت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان لم يكن على صلة بهذا الحديث.

وحرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، على التأكيد بأن النادي يفتح أبوابه لعودة ميسي باعتبار أنه سيضيف للفريق الكثير، وهو ما دفع بعضهم للاعتقاد بأن النجم الأرجنتيني قد يكون في طريقه إلى العودة نحو البلوغرانا.

المصدر / وكالات