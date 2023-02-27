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إصابة خطيرة تُنهي موسم لاعب باريس سان جيرمان

27 فبراير 2023 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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إصابة خطيرة تُنهي موسم لاعب باريس سان جيرمان

أعلن مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه أن مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعدما تعرّض لإصابة "خطيرة" في كاحل قدمه اليمنى في المباراة ضد مرسيليا (3-صفر) في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال غالتييه عقب المباراة في تصريح لقناة "برايم فيديو": "كيمبيمبي يعاني من ألم شديد في الكاحل".

وتعرّض كيمبيمبي (27 عامًا) إلى الإصابة بمفرده في الدقيقة 16 خلال هجمة مرتدة لمرسيليا فسقط على الأرض ولم يستطع إكمال اللقاء حيث نقل على حمالة وهو يبكي وترك مكانه للبرتغالي دانيلو بيريرا.

وتجدّدت إصابة كيمبيمبي في الكاحل نفسه الذي أبعده عن الملاعب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وظهر كيمبيمبي الذي عاد إلى المنافسة قبل أسبوعين، على عكازين في دكة البدلاء وكاحله محاط بدعامة كبيرة.

 

المصدر / وكالات
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#الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان #كيمبيبي

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