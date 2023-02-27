القيادي الشيخ حسن يوسف.. ملحمة صمود وسط عذابات سجن "عوفر"

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسن يوسف منذ نحو 17 شهراً في سجونها، ليقضي حكماً جديداً بالسجن 20 شهراً بتهمة "التحريض".

وقالت عائلة الشيخ حسن يوسف، إن الاحتلال أصدر قراراً أمنياً بحرمان جميع أفرادها من زيارته منذ اعتقاله في ديسمبر عام 2021.

وأوضح أويس نجل الشيخ حسن يوسف، أن والده معتقل في سجن عوفر، ويعاني من أمراض مزمنة وآلام في المفاصل.

لكن أويس أكد أن والده يتمتع بعزيمة قوية ورح معنوية مرتفعة، وحاله كحال باقي الأسرى الذي يتعرضون للعقوبات من إدارة سجون الاحتلال.

واتهم الاحتلال الشيخ حسن يوسف 70 عاماً، "بالتحريض" خلال إلقائه كلمة في بيت عزاء منفذ عملية القدس الشهيد الفدائي فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط.

والشيخ حسن يوسف قيادي في حركة حماس، ونائب في المجلس التشريعي ورجل إصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال.

وجاء اعتقال القيادي يوسف الأخير بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بتاريخ 23/7/2020، حيث أمضى 15 شهرًا في الاعتقال الإداري.

عزيمة صلبة

وتعرض النائب حسن يوسف منذ عام 1971 إلى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي، فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب إمام مسجد.

جاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بتهمة الانتماء لحركة “حماس”، وانتهت فترة الاعتقال بنفيه الى مرج زهور جنوب لبنان لمدة عام مع 417 من قيادات حماس والجهاد الإسلامي.

وكان للإبعاد أثر كبير في صقل شخصيته وإبرازه كأحد قيادات العمل الوطني والإسلامي على مستوى فلسطين، كما عمل ناطقا باسم حركة حماس حتى انتخابه نائبا في المجلس التشريعي.

في عام 2005، اعتقل الشيخ يوسف مرة أخرى وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، وبالرغم من الاعتقال، شارك في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 في قائمة “التغيير والإصلاح” وفاز وهو في السجن.

بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه عام 2011، صدر بحقه أمر اعتقال اداري لمدة 6 شهور وجدد الأمر أكثر من مره ليقضي ما مجموعه عامين ونصف في الاعتقال الإداري.

في حزيران 2014 اعتقل مرة أخرى وأمضى عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري، وفي تشرين الأول عام 2015، اعتقل مجدداً، وأمضى 22 شهراً في الاعتقال حتى أفرج عنه في اب 2017.

أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 13/12/2017، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري حتى أُفرج عنه بتاريخ 11/10/2018، حتى ابريل 2019 حيث اعتقل مجدداً.

وفي ديسمبر 2021 سجل الرقم (21) لعدد مرات الاعتقال بحق الشيخ القيادي حسن يوسف

المصدر / حرية نيوز