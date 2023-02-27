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قتيل وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 103 بزلزال ملاطية

27 فبراير 2023 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 103 أشخاص من جرّاء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية الإثنين، وأسفر عن مصرع شخص.

وأفاد قوجة في تغريدة على تويتر أنَّ المصابين يخضعون للعلاج، مبيّنًا أن 6 منهم في غرف العمليات و3 في العناية المركزة.

وأعرب الوزير التركي عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وقدّم تعازيه لذوي الضحايا من سكان ملاطية.

وفي وقت سابق أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يونس سيزر، مصرع شخص وإصابة 69 آخرين من جرّاء الزلزال الذي ضرب الولاية.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في ملاطية عند الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي (09:04 ت.غ)، مركزه بمنطقة يشيل يورت.

وقال سيزر في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أورهان تتار، المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، إن عمليات البحث والإنقاذ تتركز حاليًّا في أنقاض 5 مبانٍ.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد هزة ارتدادية كل 3 دقائق، وذلك منذ وقوع زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط.

بدوره أفاد تتار أن المنطقة تشهد نشاطًا زلزاليًّا غير اعتيادي، مشيرًا إلى وقوع 4 زلازل مستقلة بقوة 7.7 و7.6 و6.4 و5.3 إلى جانب 45 هزة ارتدادية بلغت قوتها بين 5 و6 درجات.

ولفت إلى أن زلزال ملاطية تم تقييمه من ضمن الهزات الارتدادية الكبيرة، وأوضح أن المنطقة شهدت حتى ظهر الإثنين 10 آلاف و282 هزة ارتدادية.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تركيا #زلزال #ضحايا #ملاطية

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