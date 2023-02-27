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الأشغال الشاقّة المؤقتة 15 سنة لمُدان بتهمة الاغتصاب

27 فبراير 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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حكمت بداية رام الله، اليوم الإثنين، على المتهم (م.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة بتهمة الاغتصاب لأنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة.

كما حكمت بداية رام الله، على المتهم (م.س) بالأشغال الشاقة مدَّة 10 سنوات، عن التهمة الثانية وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، وقرّرت المحكمة دمج العقوبتين بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدَّمها وكيل النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #اغتصاب #محكمة #الأشغال الشاقة

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