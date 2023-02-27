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بلدية حوارة تكشف حجم اعتداءات المستوطنين على نابلس

27 فبراير 2023 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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أعلنت بلدية حوارة عن حصيلة الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون الليلة الماضية بحق الفلسطينيين.

وأوضحت بلدية حوارة أن الاعتداءات بلغت 110 اعتداءات، تضمنت إحراق منزل مسكون بالكامل، وخمسة منازل مسكونة بشكل جزئي، ومنزلين قيد الإنشاء، وتكسير زجاج 36 منزلاً.

كما أحرق المستوطنون 36 سيارة، و6 مشاطب سيارات بالكامل يوجد بها 1200 مركبة مشطوبة، ومحلين تجاريين، وفق بلدية حوارة.

وأشارت أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة، و150 آخرين بالاختناق، واقتحام مركز طوارئ حوارة، إلى جانب 7 اعتداءات أخرى متنوعة.

اقرأ المزيد: المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم.. عشرات الإصابات وحرق مركبات ومنازل في حوارة

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مستوطنون #اعتداءات #بلدية حوارة

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