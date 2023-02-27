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الرشق يحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية الاعتداءات في نابلس

27 فبراير 2023 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
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آثار اعتداءات المستوطنين على نابلس

حمّل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات إطلاق يد مستوطنيهم ليستبيحوا أمن شعبنا الفلسطيني.

وقال الرشق في تصريح صحفي إن شعبنا سيدافع عن نفسه بقوة، وسيمضي في طريق المقاومة حتى كنس آخر مستوطن عن أرضنا ومقدّساتنا.

وأشار إلى أن اقتحام المستوطنين لجبل صبيح بالقرب من بلدة بيتا ومحاولتهم إقامة بؤرة استيطانية اليوم، وارتكابهم أمس جرائم مروّعة في بلدات حوّارة وبيت فوريك وزعترة وبورين بنابلس، بغطاءٍ من قوات الاحتلال لَهِيَ جرائم ممنهجة، تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال وسياساتها الفاشية التي تمنح الغطاء السياسي والأمني لقطعان المستوطنين لممارسة إرهابهم وإجرامهم بحق شعبنا.

وحذَّر من مغبة الاستمرار في تلك السياسات الممنهجة، مؤكدًا أن تلك الجرائم المستمرة والحاصلة أمام مرأى ومسمع العالم، والمدعومة من حكومة الاحتلال الفاشية؛ لن تفتَّ في عضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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