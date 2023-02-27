وزارة الأسرى تُعيد تفعيل باصات نقل المتضامنين وأهالي الأسرى

أعادت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، تفعيل اتفاقية نقل المتضامنين وأهالى الأسرى لمقر الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر من محافظات الجنوب والشمال، وذلك فى إطار سعي الوزارة لتفعيل القضية بشكل أكبر على مستوى قطاع غزة.

وبيّنت الوزارة أنها تعمل باستمرار على تسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتقديم الخدمات لأهالى الأسرى والمتضامنين مع الأسرى، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من المشاركة في فعاليات الدعم والإسناد لهم.

وأوضحت أنه تم إعادة تفعيل باصات نقل المتضامنين بعد توقُّفها منذ عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنّ هذه الباصات اعتادت على نقل ذوي الأسرى والمتضامنين من كافة محافظات القطاع، ومساهمة من الوزارة في تكثيف مشاركة كافة الأطياف الفلسطينية في الاعتصام الأسبوعي الذي يُقام يوم الإثنين من كل أسبوع.