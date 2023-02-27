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لمقر الاعتصام الاسبوعي أمام الصليب الاحمر

وزارة الأسرى تُعيد تفعيل باصات نقل المتضامنين وأهالى الأسرى

27 فبراير 2023 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعادت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، تفعيل اتفاقية نقل المتضامنين وأهالى الأسرى لمقر الإعتصام الإسبوعي أمام الصليب الأحمر من محافظات الجنوب والشمال، وذلك فى إطار سعي الوزارة لتفعيل القضية بشكل أكبر على مستوى قطاع غزة.

وبينت الوزارة أنها تعمل باستمرار على تسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتقديم الخدمات لأهالى الأسرى والمتضامنين مع الأسرى، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من المشاركة في فعاليات الدعم والإسناد لهم.

وأوضحت أنه تم إعادة تفعيل باصات نقل المتضامنين بعد توقفها منذ عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن هذه الباصات اعتادت على نقل ذوي الأسرى والمتضامنين من كافة محافظات القطاع، ومساهمة من الوزارة في تكثيف مشاركة كافة الأطياف الفلسطينية في الإعتصام الأسبوعي الذي يقام يوم الإثنين من كل أسبوع.

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#قطاع غزة #أهالي الأسرى #سجون الاحتلال #الصليب الأحمر #اعتصام الأسرى

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