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وظيفة شاغرة في منتجع بيانكو السياحي

27 فبراير 2023 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن منتجع بيانكو السياحي يعلن فيه عن حاجته إلى موظف/ة استقبال (Receptionist) وفقًا لشروط التالية:

شروط التسجيل:

- خبرة سابقة لا تقل عن سنتين كموظف استقبال.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة ومحادثة).

- القدرة على العمل خلال العطل الرسمية والأعياد وأيام نهاية الأسبوع.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي و يفضل في مجال الفندقة.

طريقة التسجيل

- من يجد في نفسه الشروط أعلاه يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الآتي :

[email protected]

- العنوان: قطاع غزة - شارع الرشيد - بحر بيت لاهيا - بجوار الواحة سابقًا غزة.

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