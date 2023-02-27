وظيفة شاغرة في منتجع بيانكو السياحي

إعلان توظيف صادر عن منتجع بيانكو السياحي يعلن فيه عن حاجته إلى موظف/ة استقبال (Receptionist) وفقًا لشروط التالية:
شروط التسجيل:
- خبرة سابقة لا تقل عن سنتين كموظف استقبال.
- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة ومحادثة).
- القدرة على العمل خلال العطل الرسمية والأعياد وأيام نهاية الأسبوع.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي و يفضل في مجال الفندقة.
طريقة التسجيل
- من يجد في نفسه الشروط أعلاه يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الآتي :
- العنوان: قطاع غزة - شارع الرشيد - بحر بيت لاهيا - بجوار الواحة سابقًا غزة.