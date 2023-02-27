وظيفة شاغرة في منتجع بيانكو السياحي

إعلان توظيف صادر عن منتجع بيانكو السياحي يعلن فيه عن حاجته إلى موظف/ة استقبال (Receptionist) وفقًا لشروط التالية:

شروط التسجيل:

- خبرة سابقة لا تقل عن سنتين كموظف استقبال.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة ومحادثة).

- القدرة على العمل خلال العطل الرسمية والأعياد وأيام نهاية الأسبوع.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي و يفضل في مجال الفندقة.

طريقة التسجيل

- من يجد في نفسه الشروط أعلاه يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الآتي :

[email protected]

- العنوان: قطاع غزة - شارع الرشيد - بحر بيت لاهيا - بجوار الواحة سابقًا غزة.