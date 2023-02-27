"منبر الأقصى" تبدأ بترميم منازل بالبلدة القديمة بالقدس

بدأت مؤسسة منبر الأقصى الدولية العمل على مشروع ترميم منازل مقدسيين مُتعفّفين في البلدة القديمة بالقدس، والتي هي عرضة للسقوط وتحتاج لتدخل سريع لإنقاذ ساكنيها.

وتعاني 13 ألف وحدة سكنية سجلت مع بداية 2023 م أوضاعًا كارثية وتحتاج لترميم عاجل، بينها 356 عرضة للسقوط في أيّ لحظة بسبب التصدعات والشقوق التي نالت من الجزء الأكبر من أسقفها وجدرانها.

ويستهدف المشروع الذي يُنفّذه المنبر ومقره تركيا عددًا من المنازل الأثرية التي يعود تاريخها للعصر العثماني، والقريبة من المسجد الأقصى والتي يصعب السكن فيها نتيجة أوضاعها، فيما هجر سكانها بعضها بسبب عدم صلاحيتها.

وذكرت المؤسسة أنّ المنازل تحتاج لمبالغ طائلة للترميم لاحتياجها لمهندسين ومواد بناء ووسائل نقل خاصة لكونها أثرية وفي أزقة ضيقة.

ودعا المنبر للمشاركة في مشروع دفع الزكاة للقدس وأهلها نظرًا للحاجة المُلحّة التي نزلت على الفقراء والمساكين بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويشار إلى أنّ منبر القدس مؤسسة خيرية غير ربحية مقرها تركيا وتعمل منذ 4 سنوات على تنفيذ مشاريع لخدمة مدينة القدس والمقدسيين وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين