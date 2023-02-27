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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

27 فبراير 2023 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ مستوطنين نفّذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد

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