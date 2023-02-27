تعرَّف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 فبراير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الاثنين غائم جزئي الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء دافئة بشكل عام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الاثنين 27 فبراير

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 28 فبراير

وتستمر الأجواء، الثلاثاء المقبل، دافئة بشكل عام، ولا يطرأ على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الأربعاء

ويستمر الجو يوم الأربعاء المقبل، لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس يوم الخميس

فيما يكون الجو، يوم الخميس المقبل، حارا نسبيا وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من انخفاض مدى الرؤيا الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين