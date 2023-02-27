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زلزال بقوة 5،5 على مقياس ريختر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

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زلزال بقوة 5،5 على مقياس ريختر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

27 فبراير 2023 . الساعة 04:37 بتوقيت القدس
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ضرب زلزال بقوة 5،5 درجات على مقياس ريختر جزيرة سولاويسي الإندونيسية، فجر اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة رويترز العالمية، أن زلزال بقوة 5،5 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وشعر بها السُكان ما أثار حالةً من الهلع في صفوفهم.

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وبحسب المرصد الأورومتوسطي للزلازل، فقد شهدت مدينة سولاويزي زلزالًا بقوة 3.3 عند الساعة 1:43 دقيقة، إلى جانب هزة أرضية بقوة 3.2 عند الساعة الثانية صباحًا وبعمق 10 كيلو مترات.

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وتشهد المنطقة توترًا ملحوظًا في أعقاب زيادة الهزات الارتدادية والزلزال في العديد من الدول، والتي كان أعظمها ما شهدته منطقة جنوب تركيا وشمال سورية الشهر الماضي.

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المصدر / وكالات
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#سوريا #هزات أرضية #زلزال تركيا #عالم جيولوجي

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