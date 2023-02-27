أبو مرزوق: مباحثات القاهرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الجانب المصري لم يتطرق خلال المباحثات الأخيرة مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى قمة العقبة الأمنية التي انعقدت في الأردن الأحد.

وفي تصريح للأناضول، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، بأن "المصريين لم يتطرقوا خلال المباحثات الأخيرة في القاهرة (مع هنية) إلى قمة العقبة الأمنية".

وأضاف أبو مرزوق، أن "اللقاء الأخير مع المسؤولين المصريين كان في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) للمنطقة، الذي أراد تخفيف حدّة التصعيد".

وتابع: "المصريون يعرفون أن الاحتلال هو سبب التصعيد، وأن الفلسطينيين يردون على الهجمات الإسرائيلية".

اقرأ أيضا: العاروري يدعو شعبنا للاشتباك مع الاحتلال وإسناد حوارة ومحيطها



وأوضح أن المصريين "لم يطلبوا من وفد الحركة الحفاظ على الهدوء".

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، أجرى هنية برفقة وفد من الحركة زيارة للقاهرة، تلبية لدعوة رسمية، التقى خلالها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وبحثا تطورات القضية الفلسطينية.

وفي السياق، قال أبو مرزوق إن الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يحدث "بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلّة".

ودعا القيادي في "حماس" المجتمع الدولي إلى "العمل على إنهاء الاحتلال من أجل عودة الهدوء".

وانتهى الاجتماع الخماسي الذي عقد بمشاركة السلطة والاحتلال الإسرائيلي في مدينة العقبة الأردنية، بالاتفاق على خطوات لمحاولة إجهاض تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

اقرأ أيضا: "قمة العقبة" تنتهي إلى تفاهمات لإجهاض المقاومة بالضفة والقدس



المصدر / فلسطين أون لاين