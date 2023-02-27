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الاحتلال يعتقل الشاب سفيان المقدادي قرب مدخل مدينة البيرة

27 فبراير 2023 . الساعة 02:00 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، الشاب سفيان زكي المقدادي، خلال تواجده قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سفيان المقدادي من أمام المدخل الشمالي لمدينة البيرة، واقتادته إلى جهة مجهولة للتحقيق معه.

وادعت قوات الاحتلال أن الشاب المقدادي مطلوبٌ لديها، في انتهاكٍ صارخٍ لمواثيق حقوق الانسان التي كفلت حق حماية المدنيين.

ويأتي اعتقال الشاب "سفيان" في سياق حملات الاعتقالات اليومية التي تُنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُدن الضفة والقدس المحتلتين.

وشهدت الأيام الأولى من العام الجاري 2023 ارتفاعًا في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة.

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وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود.

وتُعد انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي، وتعتبر خرقاً لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وتصاعدت الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في ظل تهديدات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة بحق المواطنين والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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