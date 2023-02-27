انخفاض بورصة السعودية متأثرة بتراجع أسهم العقارات والبنوك

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين، الأحد، مع تعرض مؤشر السعودية لضغوط من أسهم العقارات والبنوك، لكن ارتفاع سهم قطر للتأمين عشرة بالمئة صعد بالمؤشر القطري.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية واحدا بالمئة، ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي.

وخسر سهم شركة رتال للتطوير العمراني ثلاثة بالمئة بينما تراجع سهم مصرف الراجحي 1.8 بالمئة.

وهبط سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 4.7 بالمئة بعد أن انخفضت أرباحها السنوية أكثر من 27 بالمئة إلى 424.6 مليون ريال.

وقفز سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عشرة بالمئة بعد أن ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 300 بالمئة عن العام السابق.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.7 بالمئة منهيا ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن تلقى دعما من صعود أسهمه المالية.

وقفز سهم قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في الخليج، نحو عشرة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي مع تداول نحو تسعة ملايين سهم، مسجلة حجم تداول بلغ أكثر من 15 مليون ريال، وهو الأكبر منذ سبتمبر أيلول.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة وسهم المصرية للاتصالات 4.2 بالمئة.

وفي عمان، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة إلى 4659 نقطة، فيما انخفض المؤشر في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1937 نقطة.

المصدر / وكالات