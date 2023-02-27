فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انخفاض بورصة السعودية متأثرة بتراجع أسهم العقارات والبنوك

"نصيحة بجمل" للاتحاد الأوروبي من رئيسي أركان القوات الفرنسية والإيطالية

السعودية تقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار

من جديد.. "تويتر" تسرح 50 موظفًا بحجة خفض النفقات

حامل في الشهر السادس.. لاعبة تصبح أفضل هدافة في دوري بلادها!

إصابتان برصاص الاحتلال شرق غزة

النائب زعارير: جرائم المستوطنين في حوارة تستلزم حراكاً شعبياً

مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في عدة مناطق بالخليل

توتنهام يصعق تشيلسي ويزيد الضغوط على مدربه بوتر

أول بطولة منذ سنوات..مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويتوج بكاس الرابطة

السعودية تقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار

27 فبراير 2023 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
...

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال زيارته كييف يوم الأحد، تقديم المملكة 410 ملايين دولار مساعدة لأوكرانيا.

هذا، وقالت الخارجية السعودية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة كييف.

اقرأ أيضا: موسكو تحذّر الاحتلال من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

‌وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديا.

وأكد استمرار الرياض بالعمل مع جميع الأطراف لبحث فرص تسوية الأزمة، مؤكدا أن المملكة حريصة على إنهاء الأزمة سلميا.

وذكرت وكالة "واس" أن وزير الخارجية السعودي التقى أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بكييف.

اقرأ أيضا: الأقوى في العالم.. "بايدن" يعلن تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#وزير الخارجية السعودي #السعودية تقدم مساعدات لأوكرانيا #فيصل بن فرحان بن عبد الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة