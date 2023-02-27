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من جديد.. "تويتر" تسرح 50 موظفًا بحجة خفض النفقات

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من جديد.. "تويتر" تسرح 50 موظفًا بحجة خفض النفقات

27 فبراير 2023 . الساعة 00:40 بتوقيت القدس
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ذكر موقع "ذي إنفورميشن" الإلكتروني، أن شركة "تويتر" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، سرحت 50 من موظفيها، السبت، في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك، رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة، الأحد، قولهم إن "تخفيض الوظائف شمل العديد من الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر".

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وسرحت "تويتر" في مطلع نوفمبر نحو 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك، الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأشار "ذي إنفورميشن" المعني بالتكنولوجيا الأمريكية إلى أن "خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة، وأيضًا خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70% على الأقل ليصل إلى نحو ألفي موظف".

وقال ماسك، في نوفمبر، إن الخدمة تعاني من "انخفاض كبير في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.

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المصدر / وكالات
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#تويتر #ماسك #تخفيض العمالة #الأزمة الإقتصادية

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