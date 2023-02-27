حامل في الشهر السادس.. لاعبة تصبح أفضل هدافة في دوري بلادها!

لم تدرك الفنزويلية ليدي أوربينا، لاعبة نادي خيتافي فيمينينو الفنزويلي لكرة القدم، أنها حامل، رغم الملاحظة التي وجهتها زميلاتها لها بشأن جسمها الآخذ في الاكتناز، فاستمرت في ممارسة كرة القدم الاحترافية، بشكل عادي حتى الشهر السادس من حملها.

واستطاعت أوربينا أن تصبح أفضل هدافة دوري الدرجة الأولى للسيدات في فنزويلا من دون أن تعلم أنها كانت حامل في شهرها السادس، وهي تركض بكل سرعة وراء الكرة، وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وتقول أوربينا التي أنجبت ابنها الثاني قبل خمسة أيام إنها لم تكن تتوقع أن تكون أكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف في الدوري، مشيرة إلى أنها كانت تشعر ببعض التعب عقب كل مباراة.

وأشارت إلى أنها قررت أن تجري بعض الفحوص الطبية لاحقا، لتكتشف أنها حامل في الشهر السادس، ولتقرر بعدها التوقف عن ممارسة كرة القدم إلى أن تضع مولودها الثاني.

وأقرت أنها أصيبت بـ "صدمة كبيرة" عندما علمت بأمر حملها، خاصة وأنها كانت تستخدم موانع للحمل وأنها لم تشعر بتوقف العادة الشهرية أو أي أعراض أخرى للحمل.

وقالت إنها شعرت بزيادة في الوزن، ولكنها اعتبرته أمرًا طبيعيًا، قبل أن تضحك على خطأ استنتاجاتها، وتضيف: "ستكون قصة جيدة تستحق أن تروى لطفلي ذات يوم".

وأردفت: "لقد شارك بشكل كامل في جميع المباريات الموسم الماضي لذا ربما سيكون لاعبا جيدا أيضًا".

من جانبها أعربت لورا غوتيريز، طبيبة النادي عن مدى تفاجئها مما حدث مع أوربينا، موضحة: "هذه أول مرة أرى فيها امرأة حامل قادرة على اللعب والمنافسة وقد قاربت على الإنجاب".

ونوهت غوتيريز إلى أن اللاعبة كانت معرضة هي والجنين لمخاطر كبيرة، موضحة أن "الأطباء ينصحون النساء الحوامل بممارسة بالمشي وبعض التمارين الخفيفة، ولكنهم بالتأكيد لا يوصون بممارسة هذه الرياضة التنافسية التي تحتاج إلى بذل جهد كبير".

المصدر / وكالات