فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال بقوة 5،5 على مقياس ريختر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

أبو مرزوق: مباحثات القاهرة لم تتطرق إلى قمة العقبة

مقاومون يستهدفون حاجز حوارة بنابلس بوابل من الرصاص

الاحتلال يعتقل الشاب سفيان المقدادي قرب مدخل مدينة البيرة

انخفاض بورصة السعودية متأثرة بتراجع أسهم العقارات والبنوك

"نصيحة بجمل" للاتحاد الأوروبي من رئيسي أركان القوات الفرنسية والإيطالية

السعودية تقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار

من جديد.. "تويتر" تسرح 50 موظفًا بحجة خفض النفقات

العاروري يدعو شعبنا للاشتباك مع الاحتلال وإسناد حوارة ومحيطها

النائب زعارير: جرائم المستوطنين في حوارة تستلزم حراكاً شعبياً

إصابتان برصاص الاحتلال شرق غزة

مسيرات في القطاع تنديدا باعتداءات المستوطنين في نابلس

26 فبراير 2023 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
...

انطلقت فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لغزة، عقب دعوات لدعم ونصرة حوارة وتنديدا باعتداءات المستوطنين.

اقرأ أيضا: شهيد ومائة إصابة باعتداءات المستوطنين على نابلس

كما خرجت مسيرات في مدينتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة؛ دعما وإسنادا لأهالي نابلس وتنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في قرى جنوب نابلس.

 وأصيب شابين برصاص الاحتلال شرق غزة، مساء الأحد.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشبان المشاركين في فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأصابت اثنين منهم.

وأضاف أن الإصابات وصلت من منطقة شرق أبو صفية بجباليا شمال القطاع، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #إصابات #خان يونس #رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة