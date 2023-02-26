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مسيرات في القطاع تنديدا باعتداءات المستوطنين في نابلس

إصابتان برصاص الاحتلال شرق غزة

26 فبراير 2023 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
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 أصيب شابين برصاص الاحتلال شرق غزة، مساء الأحد.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشبان المشاركين في فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأصابت اثنين منهم.

وأضاف أن الإصابات وصلت من منطقة شرق أبو صفية بجباليا شمال القطاع، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

وانطلقت فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لغزة، عقب دعوات لدعم ونصرة حوارة وتنديدا باعتداءات المستوطنين.

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كما خرجت مسيرات في مدينتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة؛ دعما وإسنادا لأهالي نابلس وتنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في قرى جنوب نابلس.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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