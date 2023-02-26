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مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في عدة مناطق بالخليل

26 فبراير 2023 . الساعة 23:36 بتوقيت القدس
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اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين، مساء اليوم الأحد، في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

وأفادت مصار محلية بأن مستوطني مستوطنتي "ادورا" و"تيلم" المقامتان على أراضي المواطنين غرب الخليل، رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى انقلاب مركبة، وإلحاق أضرار مادية بأخرى.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر إن الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل وبلداتها شهدت تجمعات كبيرة للمستوطنين، تركزت على المداخل الشمالية للمدينة، (الحواور والنبي يونس)، رشقوا خلالها مركبات المواطنين بالحجارة، كما تجمعوا في البلدة القديمة بالخليل، خاصة في منطقة الحسبة، ومدرسة أسامة بن المنقذ.

كذلك، شهد مدخل بلدة بني نعيم، ومنطقتا قلقس والفحص، تجمعات للمستوطنين، وفق الناشط جابر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مستوطنون #اعتداء

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