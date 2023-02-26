العاروري يدعو شعبنا للاشتباك مع الاحتلال وإسناد حوارة ومحيطها

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري جماهير شعبنا المرابط في فلسطين المحتلة إلى النفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المجرمين دعمًا وإسنادًا لبلدة حوارة ومحيطها، والتي ثأرت للشهداء والجرحى.

وقال العاروري: "اليوم .. يوم شرف السلاح، وإن المقاومة هي سبيلنا نحو رد العدوان والعربدة الصهيونية، والدفاع عن حقوقنا المسلوبة وصون مقدساتنا وفي مقدمتها مسرى رسول الله المسجد الأقصى المبارك".

اقرأ أيضا: شهيد ومائة إصابة باعتداءات المستوطنين على نابلس

المصدر / فلسطين أون لاين