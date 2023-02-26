ألميريا يصعق برشلونة ويقدم هدية ثمينة لريال مدريد في الليغا

سجّل المهاجم المالي الشاب البلال توري (21 عامًا) هدفًا صاروخيًا، وقاد ألميريا لتجاوز برشلونة بهدف دون مقابل 1-0 سهرة الأحد، في إطار مباريات المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الحالي 2022-2023.

دارت أحداث اللقاء في أرضية ملعب "ستاديو دي لوس خيجوس ميديتيرانيوس" بصافرة الحكم الإسباني ميغيل أورتيز أورياس.

وظل برشلونة في صدارة لائحة المسابقة الإسبانية بواقع 59 نقطة، ويطارده -حامل اللقب- ريال مدريد الذي جمع 52 نقطة. في حين هرب ألميريا من مناطق الهبوط ليصعد إلى الترتيب الـ15 بواقع 25 نقطة.

واعتبرت الخسارة أمام ألميريا، هي الثانية لبرشلونة في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، والثانية تواليًا في كل المسابقات بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في إياب ثمن النهائي الأول للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي 1-2.

المصدر / وكالات