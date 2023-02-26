محمد صلاح إلى سان جيرمان؟.. تفاصيل الصفقة التي يخطط لها بطل فرنسا

ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، قبل انطلاق موسم 2023-24.

وقع قائد المنتخب المصري عقدًا مع ليفربول يمتد لثلاث سنوات بداية من العام الماضي، ويحصل مقابل ذلك على راتب تصل قيمته إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بما يتضمن الحوافز الإضافية.

موقع "فوتبول إنسايدر" قال إن باريس سان جيرمان يراقب عن قرب موقف محمد صلاح داخل أنفيلد، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصيف المقبل، ولن يمانع فريق العاصمة الفرنسية من دفع مبلغ كبير من المال في ظل الشكوك حول موقف الثلاثي الهجومي، كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي.

يمتلك ميسي عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الأرجنتيني إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي من أجل الاستمرار لفترة أطول، كما تحوم شكوك حول بقاء مبابي ونيمار داخل قلعة "حديقة الأمراء" لسنوات أطول.

واستطاع محمد صلاح خلال مشواره مع ليفربول تسجيل 175 هدفًا على مدار 289 مباراة لعبها بقميص الفريق منذ الانتقال إليه قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

ويواصل باريس سان جيرمان البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي يأمل في تحقيقه خلال عصره الحديث، فيما تمكن محمد صلاح من الوصول إلى النهائي 3 مرات واستطاع الفوز بالبطولة مرة واحدة.

المصدر / وكالات