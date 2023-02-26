شهيد ومائة إصابة باعتداءات المستوطنين على نابلس

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص مستوطنين في بلدة زعترة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب: "استشهاد سامح حمدلله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة".

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وأحرق مستوطنون متطرّفون أكثر من 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة خلال هجمات تصاعدت منذ عصر اليوم الأحد في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد أسفرت عن إصابة مائة مواطن بحسب الهلال الأحمر، وذلك بعد ساعات من عملية أسفرت عن مقتل مستوطنين في حوارة برصاص مقاومين.

وأفادت مصادر في نابلس، أن مئات المستوطنين هاجموا حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا نحو 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة، وذلك بحماية كاملة من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وذكر الهلال الأحمر في نابلس، أن طواقمه تعاملت مع مائة إصابة من جرّاء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة، دون أن تحدد طبيعة الإصابات.







المصدر / فلسطين أون لاين