فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول بطولة منذ سنوات..مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويتوج بكاس الرابطة

القوى الفلسطينية تدعو لنصرة وإسناد أهالي حوارة وقرى نابلس

الهلال السعودي يكتسح الدحيل ويبلغ نهائي كأس آسيا

العاروري يدعو شعبنا للاشتباك مع الاحتلال وإسناد حوارة ومحيطها

ألميريا يصعق برشلونة ويقدم هدية ثمينة لريال مدريد في الليغا

محمد صلاح إلى سان جيرمان؟.. تفاصيل الصفقة التي يخطط لها بطل فرنسا

شهيد ومائة إصابة باعتداءات المستوطنين على نابلس

قناة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية للقضاء على مقاومة الضفة

المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم.. عشرات الإصابات وحرق مركبات ومنازل في حوارة

حماس تحذّر الاحتلال من إطلاق يد مستوطنيه ضد أبناء شعبنا بالضفة

شهيد ومائة إصابة باعتداءات المستوطنين على نابلس

26 فبراير 2023 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص مستوطنين في بلدة زعترة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب: "استشهاد سامح حمدلله محمود أقطش (٣٧ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة".

اقرأ المزيد: بالفيديو والصور| المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم.. عشرات الإصابات وحرق مركبات ومنازل في حوارة

photo_٢٠٢٣-٠٢-٢٦_٢١-٣٧-٣٣.jpg
 

وأحرق مستوطنون متطرّفون أكثر من 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة خلال هجمات تصاعدت منذ عصر اليوم الأحد في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد أسفرت عن إصابة مائة مواطن بحسب الهلال الأحمر، وذلك بعد ساعات من عملية أسفرت عن مقتل مستوطنين في حوارة برصاص مقاومين.

وأفادت مصادر في نابلس، أن مئات المستوطنين هاجموا حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا نحو 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة، وذلك بحماية كاملة من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وذكر الهلال الأحمر في نابلس، أن طواقمه تعاملت مع مائة إصابة من جرّاء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة، دون أن تحدد طبيعة الإصابات.
df378efe-45a0-4e7f-a1da-3d30935b27a5.jfif
d5cef7b0-152c-4ad1-8755-92ac31c21086.jfif
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهيد #نابلس #إصابات #مستوطنون #اعتداءات #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة