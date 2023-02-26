حماس تحذّر الاحتلال من إطلاق يد مستوطنيه ضد أبناء شعبنا بالضفة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قادة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية من مغبّة وتداعيات إطلاق يد مستوطنيه المجرمة ضدّ أبناء شعبنا في بلدة حوارة وعصيرة القبلية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بالعربدة والإجرام وحرق منازل الأهالي الآمنين.

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي، أنَّ إرهاب الاحتلال وإجرام مستوطنيه ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة الذعر والخوف التي تسيطر عليهم بفعل صمود شعبنا وبطولة شبابنا الثائر في عموم الضفة المحتلة.

ودعت حماس أبناء شعبنا في بلدة حوارة وعصيرة القبلية ومحيطهما وعموم أهالي في الضفة المحتلة إلى هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم، وتتصدّى لإجرام وعربدة المستوطنين.

وشدَّدت على أن حكومة المستوطنين الفاشية والمتطرّفين الصهاينة لن يردعهم إلا المزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، حتى دحرهم عن مقدّساتنا وأرضنا التاريخية.

المصدر / فلسطين أون لاين