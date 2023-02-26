قاسم: اعتداءات المستوطنين على حوارة تعكس سلوكهم النازي

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن هجمات المستوطنين الهمجية على أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، تعكس السلوك الإرهابي النازي لقطعان المستوطنين، وشراكة جيش العدو معهم بتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين.

وقال قاسم في تصريح صحفي تعقيبًا على اعتداءات المستوطنين في حوارة: "هذه الهجمات من المستوطنين، تؤكد أنه لا مجال لوقف إرهابهم إلا بتصعيد الفعل المقاوم لردعهم".

وشدَّد على أن الاتفاقات الأمنية بين السلطة والاحتلال ستشجّع هؤلاء القتلة على تصعيد عدوانهم على شعبنا.

وانفلتت مجموعة المستوطنين منذ مقتل اثنين منهم برصاص مقاومين فلسطينيين في حوارة ظهر اليوم، في اعتداءات واسعة ضد المواطنين وممتلكاتهم في البلدة، أسفرت عن إصابة أكثر من مائة مواطن، وحرق عشرات المنازل والمركبات والمنشأت.

المصدر / فلسطين أون لاين