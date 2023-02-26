المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم.. عشرات الإصابات وحرق مركبات ومنازل في حوارة

أحرق مستوطنون متطرّفون أكثر من 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة خلال هجمات تصاعدت منذ عصر اليوم الأحد في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد أسفرت عن إصابة مائة مواطن بحسب الهلال الأحمر، وذلك بعد ساعات من عملية أسفرت عن مقتل مستوطنين في حوارة برصاص مقاومين.

وأفادت مصادر في نابلس، أن مئات المستوطنين هاجموا حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا نحو 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة، وذلك بحماية كاملة من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وذكر الهلال الأحمر في نابلس، أن طواقمه تعاملت مع مائة إصابة من جرّاء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة، دون أن تحدد طبيعة الإصابات.

وأشار الهلال إلى تضرّر ثلاث سيارات إسعاف خلال الاعتداءات المتواصلة في البلدة.

وذكرت المصادر أن المستوطنين حطّموا سيارة للدفاع المدني، في حين أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

في المقابل احتشد المئات من شبَّان حوارة والمناطق المجاورة لها، استجابة لنداءات وجّهت عبر مكبرات المساجد للتصدي لاعتداءات المستوطنين.







وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة خمسة مستوطنين رشقا بالحجارة في حوارة منذ ساعات العصر.

وتشهد حوارة حصارا مطبقا من الخارج ومنعا للتجوال داخل البلدة منذ مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون بعد ظهر اليوم.

وعلى الصعيد ذاته، تشهد مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أدت لإصابات بين المواطنين، وأضرار في الممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين